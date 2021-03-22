Москва, , 08:50 — REGNUM Министерство финансов России предложило ужесточить требования к составу пива в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Вступающий в силу с 1 января 2022 года технический регламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции» подразумевает повышение верхнего предела допустимой замены пивоваренного солода с 20% до 50%.

Вместе с тем российское законодательство допускает замену зерна или зернопродуктов в объёме не более 20%. В противном случае производитель должен пометить продукцию как «пивной напиток».

Таким образом, Министерство финансов России намерено привести регламент ЕАЭС к российским требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, Консультативный комитет по финансовым рынкам утвердил рабочий план по реализации положений Концепции общего финансового рынка ЕАЭС. Такое решение принято по итогам заседания, состоявшегося 19 марта в московской штаб-квартире Евразийской экономической комиссии.

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