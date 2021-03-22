Ханты-Мансийск, , 08:49 — REGNUM В Югре около 1,3 тысячи человек приняли участие в акции «Помоги рыбе». Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Акция состоялась в Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягани и Радужном 20 марта с целью предотвращения ежегодного весеннего замора рыбы в водоёмах и обеспечения речных обитателей кислородом.

Добровольцы пробурили лунки и проруби на 30 акваториях Югры под контролем сотрудников Госинспекции по маломерным судам и МЧС России.

Отмечается, что весной поступление кислорода в водоемы ХМАО затруднено из-за толстого ледяного покрова, что приводит к замору рыбы.