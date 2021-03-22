Финикс , США, , 08:49 — REGNUM «Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 111:94.

Самыми результативными в матче стали игроки «Финикса» Девин Букер и Деандре Эйтон, записавшие на свой счёт по 26 очков.

В составе «Лейкерс» наибольшую результативность показал центровой Монтрезл Харрелл, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов.

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