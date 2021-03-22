Москва, 22 марта, 2021, 08:48 — ИА Регнум. При расследовании дел о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны Следственный комитет России устанавливает ДНК погибших советских граждан. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

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Он уточнил, что ДНК-экспертиза — это одна из экспертных возможностей, которые используются для расследования фактов геноцида.

«Так, проводится ряд судебно-медицинских экспертиз, которые позволяют определить пол, возраст обнаруженных останков, точную причину смерти», — пояснил в беседе с РИА Новости Бастрыкин.

Для установления механизмов образования повреждений применяются медико-криминалистические экспертизы, баллистические экспертизы и даже искусствоведческие — обнаруженных на месте предметов, которые могут иметь определенную ценность.

«На многие вопросы, интересующие следствие, помогают ответить ДНК-экспертизы».

Также к этой работе в качестве экспертов и специалистов привлекаются представители исторического сообщества, бывшие узники концентрационных лагерей, добавил Бастрыкин. Кроме того, СК РФ взаимодействует с иностранными коллегами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявлял, что Следственный комитет России принципиально подходит к вопросу неотвратимости наказания нацистов за преступления против человечности. По его словам, при обнаружении массовых захоронений незамедлительно организуются доследственные проверки, и при достаточности оснований возбуждаются уголовные дела об уничтожении мирного населения и военнопленных в оккупированных российских регионах во время Великой Отечественной войны немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Следователи по крупицам собирают информацию о зверствах нацистов в разных регионах страны.

Среди таких фактов — ужасающие события октября 1942 года, когда членами зондеркоманды СС-10 «а» проводились карательные операции по уничтожению советских граждан в Ейском детском доме, где было убито более 200 детей, а также массовые расстрелы мирных жителей в деревне Жестяная Горка (в настоящее время Новгородская область) во время оккупации в 1942 году. Устанавливаются обстоятельства расправ над гражданским населением в Краснодарском крае, Псковской области, на Крымском полуострове и в ряде других регионов.