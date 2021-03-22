Барнаул, , 08:48 — REGNUM Известие о том, что алтайский город Алейск в случае потери статуса моногорода ничего не теряет, взбудоражило сегодня, 22 марта, местные телеграм-каналы. Вызвавшее общественный резонанс заявление сделала зампредседателя комитета по экономике и труду администрации Алейска Нина Носкова после того, как в федеральных СМИ прошла информация о намерении Минэкономразвития РФ почти вдвое сократить список моногородов (с 321 до 163). По данным «Известий», Алейск «номинировали» на отчисление из-за низкого уровня безработицы — 0,9%.

Алейск Alava

«К моногородам Алейск отнесли в 2014 году, но с тех пор город не получал поддержки из федерального Фонда развития моногородов», — пояснила «Толку» Нина Носкова. По её словам, Алейск теоретически как моногород мог бы претендовать на получение статуса ТОСЭР (территории опережающего развития), такой имеют Заринск и Новоалтайск, но местные власти не планируют претендовать на это звание.

«Выясняется, что город, находясь в этом статусе семь лет, не имел практически никаких преференций. Он не получал поддержки из федерального Фонда развития моногородов (ФРМ), а также не претендовал на получение статуса ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития)», — пишет канал «Алтайские крайности».

Авторы также обращают внимание, что ФРМ — это возможность получать поддержку на конкретные муниципальные проекты, а ТОСЭР — для бизнес-проектов на территории моногорода.

«Получается, администрация города за семь лет палец о палец не пошевелила, чтобы получить господдержку для развития муниципалитета и бизнеса на его территории? Возникает вопрос: это в Алейске жизнь настолько хороша, что ни в какой поддержке город не нуждается? Или городские власти настолько бездарны, что не могут реализовать даже то, на что имеют право?» — задаются вопросом «Алтайские крайности».

«Вычеркивайте! Мы ничего не теряем», — иронизирует канал «ПолитЦентр».