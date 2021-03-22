Пхеньян, , 08:51 — REGNUM 21 марта северокорейские дипломаты и члены их семей покинули Малайзию, вылетев в Шанхай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Известно, что дипломаты покинули страну спустя два дня после того, как МИД КНДР заявил о разрыве дипломатических отношений с Малайзией.

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По сообщению местных СМИ, 33 северокорейца покинули здание посольства в 11:00 по местному времени, после чего зарегистрировались на рейс FM886 авиакомпании Shanghai Airlines до Шанхая.

Известно, что накануне ночью со здания посольства был снят флаг КНДР, а временный поверенный в делах посольства Ким Ю Сон выступил с заявлением, в котором подверг критике власти Малайзии за экстрадицию северокорейского гражданина в США.

Он отметил, что действия властей являются результатом «американского заговора» против Северной Кореи, акцентировав внимание на том, что данные действия подорвали основы двусторонних отношений между Пхеньяном и Куала-Лумпуром.

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