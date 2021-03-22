Брюссель, , 08:46 — REGNUM Российская противокоронавирусная вакцина «Спутник V» совершенно не нужна странам ЕС, так как на европейском континенте одобрены уже четыре других вакцины. Об этом еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 21 марта в эфире телеканала TF1.

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Он отметил, что с марта по июнь страны ЕС получат от 300 млн до 350 млн доз вакцин. Европа лидирует среди других континентов по производству вакцин, так как здесь медицинские регуляторы одобрили уже четыре таких препарата.

«Нам абсолютно не нужен «Спутник V», — подчеркнул Бретон.

По его словам, у России проблемы с производством вакцины, и если ей потребуется помощь, то ЕС вернётся к этому вопросу во втором полугодии. Пока приоритет отдан европейцам, в Европе нужно массово выпускать и распределять уже одобренные вакцины.

Ранее, 17 марта, Бретон отмечал, что в Еврокомиссии не сомневаются в качестве вакцины «Спутник V», но знают о том, что Россия испытывает сложности с выпуском этого препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Европейское агентство лекарственных средств объявило, что последовательная экспертиза вакцины «Спутник V» уже начата.

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