Чебаркуль, Челябинская область, , 08:45 — REGNUM Сбитая грузовым поездом в Чебаркуле Челябинской области 16-летняя девушка спешила на электричку. Момент её гибели попал на камеры видеонаблюдения.

Как следует из записи, размещённой на портале 74.ru, девушка бежала на \электропоезд и в это время её сбил грузовой состав. Отметим, это же подтверждают и очевидцы. По их словам, «товарняк» на некоторое время остановился, а спустя 15 минут продолжил движение. К тому времени

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 20 марта. Отметим, ранее подобный случай произошёл на станции Билимбай в Свердловской области. Там 23-летняя девушка тоже спешила на электричку и её сбил грузовой поезд.

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