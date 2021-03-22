Чебаркуль, Челябинская область, 22 марта, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Сбитая грузовым поездом в Чебаркуле Челябинской области 16-летняя девушка спешила на электричку. Момент её гибели попал на камеры видеонаблюдения.

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовой поезд

Как следует из записи, размещённой на портале 74.ru, девушка бежала на электропоезд, и в это время её сбил грузовой состав. Отметим, это же подтверждают и очевидцы. По их словам, товарня» на некоторое время остановился, а спустя 15 минут продолжил движение.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла утром 20 марта. Отметим, ранее подобный случай произошёл на станции Билимбай в Свердловской области. Там 23-летняя девушка тоже спешила на электричку и её сбил грузовой поезд.