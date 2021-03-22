Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM Правительство Республики Алтай взяло на особый контроль вопросы подготовки к паводкоопасному периоду. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, для временного размещения людей подготовлено 103 пункта, которые смогут принять 18 тыс. человек.

К борьбе с весенним половодьем планируется задействовать более 2 тыс. человек и 614 единиц техники, в том числе плавательные средства и вертолёты. Об уровне воды в реках будут информировать 23 стационарных водомерных поста и 36 временных.

«На сегодняшний день проверено техническое состояние 29 гидротехнических сооружений, расположенных на территории республики. По результатам обследования установлено, что гидротехнические сооружения региона готовы к пропуску паводка 2021 года», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, что глубина промерзания почвы, толщина льда на реках и количество выпавшего снега в Республике Алтай значительно превышают показатели прошлого года. По мнению властей региона, это может осложнить прохождение весеннего половодья.

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