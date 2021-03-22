Тбилиси, , 08:49 — REGNUM Многие жители Грузии перестали выполнять требования по профилактике пандемии. Об этом в эфире «Общественного телевидения» 21 марта заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе.

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Он отметил, что в стране снизилось количество тех, кто носит защитные маски, между тем показатели распространения коронавируса после длительного снижения начали постепенно расти. Как сообщил Гамкрелидзе, с 1,5% до 2% выросло процентное соотношение положительных результатов при тестировании на коронавирус.

«Эти и другие косвенные индикаторы указывают на то, что внимание ослабло, и у нас снова возникает иллюзия, что мы побеждаем, в то время как до победы еще очень далеко, — сказал глава NCDC. — К сожалению, снова возникает иллюзия, что мы победили COVID-19».

Гамкрелидзе отметил, что в Грузии в сутки выявляют несколько сотен случаев заражения коронавируса и привал жителей страны соблюдать рекомендации врачей.

Стоит отметить, что в Грузии, по данным на 21 марта, за время пандемии выявили 277 480 носителей SARS-CoV-2, в том числе 262 — за предыдущие сутки. Победили инфекцию 269 973 человека. 3700 пациентов с COVID-19 за время пандемии скончались.

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