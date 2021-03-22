Манила, , 08:45 — REGNUM На Филиппинах за сутки выявили 7757 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Antara.

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Филиппины борются с всплеском новых случаев заражения коронавирусом, в том числе с более заразными штаммами, что побуждает правительство ужесточить ограничения, особенно в столице.

По данным министерство здравоохранения Филиппин, в стране зарегистрировано 663 794 носителя коронавируса и 12 968 случаев смерти. Побороть коронавирус в стране смогли 577 754 человека.

«Мы должны гарантировать, что наши больницы не перегружены, поэтому каждый должен действовать с особой бдительностью и способствовать сокращению передачи инфекции, последовательно соблюдая профилактические меры», — отметили в министерстве здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее филиппинский регулятор одобрил применения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для экстренного использования.

Подробнее в материале: Филиппины одобрили российскую вакцину «Спутник V» для применения