Казань, , 08:48 — REGNUM В Казани во время выступления на манеже цирка один слон напал на другого слона. Соответствующая видеоинформация опубликована зрителями в соцсетях.

Инцидент произошел накануне. Перепуганные гости представления повскакивали со своих мест и спешно ретировались в сторону выхода. Слоны тем временем выясняли отношения на арене. Позже выяснилось, что никто из зрителей и животных не пострадал. По мнению руководителя цирка Рамиля Шарифуллина, причиной агрессивного поведения одного из слонов могло стать весеннее обострение.

ИА REGNUM ранее сообщало, в феврале 2019 года в городе Юже Ивановской области произошло нападение цирковой обезяьны на 2-летнюю девочку. Когда ребёнка посадили рядом с животным и попытались сделать снимок, обезьяна схватила лапами голову девочки и несколько раз укусила её за лицо.

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