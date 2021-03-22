Богота, , 08:43 — REGNUM За последние сутки в Колумбии выявили почти 6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 5963 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 337 150.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончался 121 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 68 028.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 230 195 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки был выявлен 6761 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.