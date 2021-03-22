Варшава, , 08:40 — REGNUM «Британский» штамм коронавируса в Польше стал доминирующим, и такая ситуация продлится на протяжении всей третьей волны пандемии. Об этом 22 марта сообщил польский вирусолог, профессор Кшиштоф Томашевич в интервью Polskie Radio 24.

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«Сейчас в Польше наблюдается такой же высокий прирост новых заражений и летальных исходов, как на пике второй волны пандемии — в конце осени прошлого года. Но нас удивляет, что мы в настоящее время добрались до этих показателей гораздо быстрее, чем тогда. Осенью рост заражений был более плавным и предсказуемым», — заявил профессор.

Он добавил, что такая ситуация связана с тем, что начало весны — это традиционный период роста всех респираторных заболеваний, а также новый штамм коронавируса, который признан более заразным, чем «традиционный».

»Британский штамм стал доминирующим в нашей стране. Ученые выявили, что он легче передается от человека к человеку, чем предыдущий штамм, поэтому рост числа заражений сегодня существенно ускорился по сравнению с тем, что было», — подчеркнул он.

В то же время Томашевич отметил, что во время текущей волны пандемии система здравоохранения республики является более опытной и готовой к принятию большего числа пациентов. «Надежду на скорейшую победу вселяет и начавшаяся вакцинация», — добавил он.