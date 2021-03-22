Красноярск, , 08:40 — REGNUM Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — участники окружного этапа соревнований по ски-альпинизму «Саянский марш» установили на вершине горы Западный Саян в Красноярском крае баннер с надписью «Спасибо врачам». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

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Военнослужащие поднялись на высоту 2000 метров над уровнем моря с помощью горнолыжного снаряжения. На месте они растянули баннер в поддержку медиков, борющихся с коронавирсом.

«Мы, военнослужащие Центрального военного округа, данным действием хотели бы поддержать врачей и выразить им слова благодарности, так как врачи в это тяжёлое время остаются верными своему долгу!» — подчеркнул один из военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове задумались над установкой памятника медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом.

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