Буэнос-Айрес, , 08:41 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 4032 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 245 771.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 28 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 54 545.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 528 096 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки выявили 6826 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.