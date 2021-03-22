Улан-Удэ, , 08:37 — REGNUM Спасатели предупреждают об опасности схода лавин в Северобайкальском районе Бурятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

В связи с этим жителям и туристам предложено отказаться от выходов на горные маршруты в ближайшие дни.

«Спасатели рекомендуют туристическим фирмам в период действия лавинной опасности не вывозить туристов в лавиноопасные районы, руководителям организаций, которые работают в лавиноопасных районах принять меры безопасности», — отметили в управлении.

Напомним, в середине марта в Кабанском районе республики лавина накрыла около десяти туристов в окрестностях горы Мамай. Однако, по данным спасателей, никто в результате не пострадал.

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