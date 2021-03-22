Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве в 2020 году объем экспорта высокотехнологичной продукции вырос на 44%, до $30 млрд. Спрос на технологичных товары столичных производителей растёт, сообщается на портале градоначальника.

На первом месте в топ-3 самых популярных за рубежом высокотехнологичных товаров — турбодвигатели и газовые турбины — объем их экспорта превысил $875 млн, на втором месте — ядерные реакторы (более $313 млн), на третьем — телекоммуникационная аппаратура (около $270 млн).

В основном высокотехнологичные товары поставляются во Францию, Нидерланды, Бельгию, Монако, Люксембург, Японию, Корею, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Москва сумела увеличить свой экспорт в страны Африки на 7%.

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