Ханты-Мансийск, , 08:35 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 77 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 22 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 79 случаев.

С начала пандемии на 22 марта в Югре зарегистрировано 53 478 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 51 936 человек, скончались 779 пациентов с COVID-19 (на два человека больше, чем днём ранее).