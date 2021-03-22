Вашингтон, , 08:34 — REGNUM В сеть выложили ролик, в котором показан геймплей (игровой процесс) будущей кооперативной игры Rainbow Six Parasite. Об этом 22 марта сообщил журнал PC Gamer.

Владелец Facebook-страницы M3ga.m007.gaming провёл часовую трансляцию, в которой показал, как он играет в тестовую версию Rainbow Six Parasite. Зрители, в частности, увидели, что в текущей версии игры присутствуют все базовые механики и инструменты Rainbow Six Siege (дроны, разрушаемые стены и т.д.), а также знакомые им оперативники.

Напомним, в феврале 2021 года СМИ сообщили, что будущая игра Rainbow Six Quarantine может сменить название на Rainbow Six Parasite. Геймеры нашли упоминание об этом проекте в файлах сети PlayStation Network.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно новое название игры Rainbow Six Quarantine