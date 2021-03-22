Москва, , 08:36 — REGNUM Как минимум до конца нынешнего марта в Центральном федеральном округе (ЦФО) России не стоит ожидать «взрыва весеннего тепла». Об этом 22 марта заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«До конца месяца температура днем будет, конечно, выше нуля градусов. Но сумасшедшей весны, взрыва тепла пока что не предвидится. Всё идет спокойно, неспешно», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в первой половине нынешней недели в Москве температура воздуха будет около нормы, а во второй половине недели — на два градуса выше нормы. При этом, по словам Вильфанда, с 25 марта температура воздуха будет подниматься до +9 °C.

«Хотел бы обрадовать, все ждут яркую весну, но у погоды, как всегда, свои планы. Приятной новостью может стать тот факт, что существенных осадков со вторника не ожидаем», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 22 марта, в столице России ожидается облачная погода, температура воздуха +1… +3 °C.