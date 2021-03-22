Пермь, , 08:33 — REGNUM В Перми департамент земельных отношений администрации подал 21 иск о принудительном изъятии земельных участков. Судебные иски поданы в отношении тех правообладателей, которые отказались добровольно заключать соглашение об изъятии, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники подчеркнули, что изначально все предприниматели добровольно предоставили сведения и документы, необходимые для проведения процедуры оценки, а процесс был максимально прозрачным и публичным. Независимая оценка осуществлялась на основании тех документов, которые подали бизнесмены. Коммерсанты имели возможность предъявить дополнительные документы, чтобы увеличить итоговую выкупную стоимость.

«На сегодняшний день все оценочные процедуры по земельным участкам, подлежащим изъятию, завершены», — заявили в муниципальном департаменте.

В мэрии обратили внимание на то, что при своевременном подписании соглашений предпринимателями, участки могли бы уже сегодня быть включены в муниципальные программы по городскому благоустройству. Чиновники намерены отстаивать свою позицию во всех судебных инстанциях.

Стоит отметить, всего изъятию подлежат 52 объекта недвижимости: 26 земельных участков и 26 объектов недвижимости, расположенных на этих участках. Недвижимость будет пущена под снос, а освободившуюся землю используют, в частности, для реорганизации улично-дорожной сети, создания пешеходных и велосипедных дорожек, размещения элементов благоустройства.

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