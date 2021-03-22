Алма-Ата, Казахстан, , 08:32 — REGNUM Власти Алма-Аты оштрафовали 150 посетителей одного из ночных клубов Медеуского района города, сообщили в алма-атинском акимате (администрации).

Отмечается, что ночной клуб нарушил требования постановления главного государственного санитарного врача. В частности, посетители не соблюдали дистанцию и масочный режим.

В администрации добавили, что с 18 по 21 марта специальные группы надзора проверили 1,8 тыс. объектов. Нарушения обнаружены в 205 заведениях, оштрафован 321 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Казахстане вывили 1208 случаев заражения коронавирусом. Среди регионов республики наибольшая заболеваемость наблюдается в Алма-Ате. В городе ввели дополнительные ограничения.

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