Уфа, , 08:34 — REGNUM Причины травмирования слесаря-ремонтника во время работы на складе установили в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Гострудинспекции по региону.

Сообщается, что 7 января текущего года в Туймазинском районе 53-летний работник ООО «РиаПласт» на складе разгружал с другими рабочими тяжелые рулоны полипропиленового материала. Он находился наверху и перекатывал рулоны, а еще два рабочих стояли снизу и ему помогали. В какой-то момент рабочий упал на пол и получил сочетанную травму.

Сотрудники Гострудинспекции установили, что слесарь-ремонтник выполнял работу, которая не была указана в трудовом договоре. С ним не был проведен соответствующий инструктаж.

«Причинами несчастного случая, помимо названных фактов, стала неудовлетворительная организация производства работ (не разработаны меры, обеспечивающие безопасность при погрузке рулонных материалов ручным способом)», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что работодателя оштрафовали на 210 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии предпринимателя обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего рабочий получил тяжелую травму.