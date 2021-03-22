Мадрид, , 08:33 — REGNUM В феврале 2021 года испанские автодилеры реализовали 58 279 машин — на 38,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщается в отчёте Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

При этом впервые за время сбора статистики юридические лица приобрели больше машин, чем частные покупатели. Это связано с увеличением регистрационного налога, завершением программы обновления автопарка и с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Всего за период с января по февраль нынешнего года автолюбители в Испании купили 100 242 единицы новых авто. Это на 44,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего в стране в отчётный период продавались автомобили компаний: Peugeot, (6172 ед.), SEAT (4923 ед.), Toyota (4533 ед.), Volkswagen (4515 ед.) и Renault (3746 ед.).

Напомним, по данным Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей, в 2020 году испанские автолюбители приобрели 851 211 автомобилей, что на 32,3% меньше, чем в предшествующий год.

Читайте также: В Испании продажи подержанных авто сократились почти на треть