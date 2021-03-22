Улан-Удэ, , 08:29 — REGNUM Республиканская служба по тарифам Бурятии выступила против планов компании ТГК-14 по переводу Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчёту тарифов «по методу альтернативной котельной». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, компания настаивает на этом с 2019 года.

«Переход города Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведет к росту тарифов на тепловую энергию с января 2022 года на 5,6%, а с июля 2022 года дополнительно еще на 11%, что значительно выше параметров, определенных правительством Российской Федерации», — отметили в службе.

Кроме того, введение «альтернативного тарифа», как отмечается, позволит ТГК-14 использовать собранные с потребителей деньги по своему усмотрению. Также компания сможет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования.

Однако в службе тарифов добавили, что решение о переходе будут принимать не они, а администрация города и теплогенерирующая компания.

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