Киев, 22 марта 2021, 08:32 — REGNUM В ходе национализации предприятия «Мотор Сич» пострадали более 3,5 тыс. украинских инвесторов, владеющих акциями компании. Об этом заявил исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько 21 марта в комментарии информационному агентству «Украинские новости».
Он напомнил о решении властей Украины передать 100% акций предприятия в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Семидидько отметил, что Украина «ограбила» более 3,5 тыс. миноритарных акционеров компании, среди которых были не только институциональные инвесторы, но и сотрудники «Мотор Сичи», участвовавшие в приватизации завода.
Напомним, 20 марта 2021 года Шевченковский суд Киева арестовал 100% акций двигателестроительного предприятия «Мотор Сич».
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении китайских инвесторов, купивших акции предприятия на сумму более $3 млрд.
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