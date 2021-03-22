Киев, , 08:32 — REGNUM В ходе национализации предприятия «Мотор Сич» пострадали более 3,5 тыс. украинских инвесторов, владеющих акциями компании. Об этом заявил исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько 21 марта в комментарии информационному агентству «Украинские новости».

Он напомнил о решении властей Украины передать 100% акций предприятия в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

«Украина и СБУ забыли, что помимо контрольного пакета акций, принадлежащего китайским акционерам «Мотор Сич», ещё около 19% находились в свободном обороте — были доступны для покупки любому инвестору, в том числе через фондовые биржи или инвестфонды», — рассказал эксперт.

Семидидько отметил, что Украина «ограбила» более 3,5 тыс. миноритарных акционеров компании, среди которых были не только институциональные инвесторы, но и сотрудники «Мотор Сичи», участвовавшие в приватизации завода.

«А ещё, по сути, [Украина] выбрасывает на улицу 17 тыс. сотрудников «Мотор Сичи», потому что управлять промышленными предприятиями наши госменеджеры-хипстеры не умеют, только гробить их и рейдерить», — добавил он.

Напомним, 20 марта 2021 года Шевченковский суд Киева арестовал 100% акций двигателестроительного предприятия «Мотор Сич».

Ранее власти Украины ввели санкции в отношении китайских инвесторов, купивших акции предприятия на сумму более $3 млрд.

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