Салехард, , 08:28 — REGNUM На Ямале идёт формирование корпуса наблюдателей к единому дню голосования на территории автономного округа. Об этом сообщают в Общественной палате ЯНАО.

Общественный штаб ЯНАО по независимому наблюдению за ходом проведения единого дня голосования 19 марта 2021 года провёл круглый стол на тему предстоящих выборов с участием региональных отделений политических партий, представителей окружной и территориальных избирательных комиссий, политологов и журналистов.

Заместитель председателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик отметил, что легитимность выборов должна быть обеспечена, прежде всего, грамотными действиями участников избирательного процесса — от членов участковых избирательных комиссий до представителей партий, кандидатов и независимых наблюдателей.

Напомним, в единый день голосования ямальцам предстоит выбрать депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва.