Нью-Йорк, США, , 08:27 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась в овертайме со счётом 101:100.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, записавший на свой счёт 24 очка.

В составе «Филадельфии» наибольшую результативность показал разыгрывающий Шейк Милтон, набравший 21 очко.

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