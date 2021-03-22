Мехико, , 08:27 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 207 пациентов и потому их общее число превысило 198 тыс. Об этом 22 марта сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 198 036.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 736 159 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время превысило 2,39 млн.

Отметим, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 608 пациентов.