Чита, , 08:25 — REGNUM В Забайкальском крае принято решение вести постоянный мониторинг противопожарной обстановки и мониторинг уровня крупных и малых рек. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Зима была щедрой на осадки. Сейчас необходимо вести постоянный мониторинг на крупных и малых реках. Следует обратить особое внимание на проведение противопаводковых мероприятий», — пояснил первый вице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

Вместе с тем, вице-премьер правительства Андрей Гурулёв ответил, что южная и центральная части Забайкалья объемным паводкам не подвержены.

«Нас волнуют северные реки, которые могут разлиться и наделать беды. Но у нас расчёты проведены, план, силы и средства готовы», — пояснил чиновник.

Что касается противопожарной обстановки, то власти Забайкалья заявили о полной готовности Читинской авиабазы и почти полной готовности к работе техники в КГСАУ «Забайкаллесхоз» — там продолжается набор сотрудников специализированных сил, который будет завершён к 1 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Забайкалью предусмотрены рекордные за последние три года суммы на работу по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод. Если в 2019 году регион получил 21 миллион рублей, а 2020-ом — 54,7 миллиона рублей, то текущем году для защиты от паводков региону предусмотрено 67,9 миллиона рублей.

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