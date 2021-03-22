Москва, , 08:24 — REGNUM Для снижения санкционных рисков как России, так и Китаю, необходимо укреплять свою самостоятельность, в частности отойти от использования западных международных платёжных систем и искать альтернативу доллару. Об этом в интервью китайским СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Глава внешнеполитического ведомства считает санкции главным инструментом действий не только США, но и Запада на международной арене. При этом, по его словам, эти страны практически разучились применять классическую дипломатию, ценности которой — отношения между людьми, это умение слушать друг друга, слышать друг друга и умение находить баланс интересов — продвигает Российская Федерация и Китай.

Лавров уверен, что и России, и Китаю необходимо «укреплять свою самостоятельность», чтобы противостоять попыткам САШ ограничить возможности технологического развития этих государств.

«Поэтому нам нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчётам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару, — подчеркнул глава российского МИД. — Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем».

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Лавров добавил, что Россия и Китай должны «выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют западные партнёры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о необходимости для России принять срочные меры, чтобы сократить зависимость от американской валюты, заявлял заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат пояснил, что такие действия необходимы из-за новых возможных санкций США, об усилении которых уже «сигнализирует новая администрация Джозефа Байдена.

В марте 2021 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Россия последовательно уходит от зависимости от доллара, наращивает переход на национальные валюты в двусторонних торгово-экономических связях со многими странами, в том числе в рамках ЕАЭС, где к России расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Также, по его словам, Россия планомерно наращивает торговлю в национальных валютах с Китаем и Турцией.