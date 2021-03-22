Токио, , 08:22 — REGNUM Разработчики игры Yakuza 6: The Song of Life опубликовали системные требования её ПК-версии. Об этом 22 марта сообщил журнал PC Gamer.

Для того, чтобы запустить игру с минимальными настройками графики геймерам понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i5−3470 (или AMD FX-6300), четырьмя гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GTX 660 (или AMD Radeon HD 7870) с двумя гигабайтами видеопамяти.

Для комфортной игры потребует компьютер с Intel Core i7−6700 (AMD Ryzen 5 2600), шестью гигабайтами ОЗУ, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX Vega 56. Игра займёт на накопителе 40 гигабайт.

Релиз Yakuza 6: The Song of Life запланирован на 25 марта 2021 года. Процессом разработки игры руководят Хироюки Сакамото и геймдизайнер Ресуке Хории. В качестве издателя выступает компания SEGA.

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