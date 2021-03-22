Иркутск, , 08:23 — REGNUM Открытое горение на месте пожара в торговом центре в Иркутске ликвидировано сотрудниками противопожарных служб. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

«В 09:45 (04:45 мск) пожар локализован на площади 100 кв. м. В 09:58 (04:58 мск) открытое горение было ликвидировано», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент проводятся работы по разбору и проливке загоревшихся конструкций и добавляется что в результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Ростове-на-Дону потушили крупный пожар в двухэтажном здании.