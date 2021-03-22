Бакал, Челябинская область, , 08:21 — REGNUM В Бакале Челябинской области местные жители жалуются на протекающие трубы. Жалобы они адресуют в том числе и губернатору Алексею Текслеру, сообщает пресс-служба главы Южного Урала.

По словам граждан, проблемы начались осенью 2020 года. Якобы на улице Лермонтова жильё постоянно топит, а 17 марта пропала холодная вода. Причину люди видят в некачественном ремонте водовода.

Текслер в свою очередь поручил и.о. главы регионального минстроя Юлию Элбакидзе разобраться в ситуацию. Чиновнику предстоит направить в Бакал комиссию, которая должна разобраться в том, соблюдалась ли технология при ремонте водовода и на что конкретно были потрачены деньги.