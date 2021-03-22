Элиста, , 08:19 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков записал видеоролик, в котором продемонстрировал свою хорошую физическую форму. Таким образом руководитель республики запустил флешмоб #ПрактикуйКикбоксинг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Каждый руководитель обязан быть в тонусе», — подписал видео Хасиков.

За девять часов ролик просмотрели около 16 тысяч подписчиков главы Калмыкии в Instagram.

«Всем бы чиновникам так», — поддержал Хасикова один из подписчиков.

ИА REGNUM сообщало, что 17 марта 2021 года глава Республики Калмыкия был утверждён на посту президента Федерации кикбоксинга России. По словам Хасикова, он намерен перезагрузить работу спортивных федераций.

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