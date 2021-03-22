Куала-Лумпур, , 08:19 — REGNUM Малайзия поддерживает призыв президента Индонезии Джоко Видодо провести экстренный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) для обсуждения ситуации в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что дальнейшее применение силы против мирных жителей Мьянмы недопустимо.

Мухиддин Ясин также призвал военное руководство Мьянмы «изменить курс и выбрать путь мирного урегулирования».

Волна гражданских восстаний против военной хунты продолжала усиливаться в Мьянме после того, как 1 февраля произошел военный переворот.

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что на сегодняшний день более 200 человек погибли в столкновениях между силами безопасности и протестующими в Мьянме. По крайней мере более 2400 человек были задержаны военной хунтой Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Камбодже призвали все правительства стран АСЕАН объединиться и послать сигнал военной хунте Мьянмы с требованием немедленно освободить всех политических заключенных в стране.

Подробнее в материале: АСЕАН призвали отказаться от доктрины невмешательства для помощи Мьянме