Тбилиси, , 08:21 — REGNUM Курс Грузии, заданный правящей партией «Грузинская мечта», ведёт к удалению от Запада и сближению с Россией. С таким заявлением, как передаёт 21 марта агентство «Новости-Грузия», выступил перед журналистами один из лидеров оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

«Каждый день нахождения «Грузинской мечты» у власти отдаляет нас от евроатлантической интеграции, европейских структур, Запада, и мы ещё более становимся привязанными к орбите России», — заявил Чихладзе.

Он отметил, что в оппозиции решили перейти к активным действиям, и её представители будут в разных регионах страны агитировать население поддержать движение по «мирному» отстранению «Грузинской мечты» от власти.

«Мы будет говорить с нашими избирателями, и повысим их мотивацию, хотя бы для участия в протестных акциях, хотя бы с целью повышения информированности о протекающих в стране процессах», — сказал лидер «Стратегии Строителя».

Стоит отметить, что в Грузии между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиции с 12 по 19 марта прошла серия переговоров по выходу из политического кризиса. Компромисса достичь не получилось, каждая из сторон обвиняет оппонентов в срыве переговоров. После этого лидеры оппозиции объявили о переходе к «чрезвычайному режиму работы».

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