Самара, , 08:20 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели трех человек в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе возбуждено в Самарской области. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Сообщается, что вечером 20 марта текущего года на девятом километре автотрассы «Самара — Волгоград — Осинки — Безенчук» легковушка, за рулем которого находился водитель 1997 года рождения, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным грузовиком, за рулем которого находился водитель 1970 года рождения.

Отмечается, что в этом дорожно-транспортном происшествии получили не совместимые с жизнью травмы водитель легковушки и два несовершеннолетних, которые ехали в этой машине.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на трассе в Самарской области столкнулись два грузовика.