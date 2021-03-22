Село Коса, Пермский край, , 08:17 — REGNUM В Пермском крае водитель машины скорой помощи не справился с управлением и допустил съезд автомобиля в кювет с последующим опрокидыванием. Находившиеся в салоне пассажиры попадали, а одна пациента выпала из транспортного средства, сообщает портал 59.ru со ссылкой на УМВД по региону.

Авария произошла на трассе Евсеево — Коса. После ДТП двое пассажиров госпитализированы, ещё двум назначено амбулаторное лечение.

В соцсетях пользователи информируют, что в салоне машины скорой помощи находились шесть пенсионерок. Их везли в Косу с процедуры маммографии.