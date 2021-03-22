Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 1208 случаев заражения коронавирусом, сообщили 22 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев обнаружено в Алма-Ате — 410, Нур-Султане — 203, Алма-Атинской области — 95, Карагандинской области — 90. Общее число выявленных случаев достигло 232 906.

По состоянию на 22 марта в Казахстане выздоровели 211 754 пациента с коронавирусом, скончались 2924 человека. Кроме того, с 1 августа 2020 года ведется статистика заболеваемости пневмонии с признаками коронавируса.

Общее число таких случаев достигло 50 121, выздоровели 46 373 человека, скончались 662 пациента.

Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. С конца января по начало февраля заболеваемость COVID-19 снижалась.