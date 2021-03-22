Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В Бурятии за минувшие выходные зарегистрирован пожар, завершившийся гибелью человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, сообщение о возгорании в Октябрьском районе Улан-Удэ поступило в ночь с 19 на 20 марта.

К моменту прибытия пожарных, горело зимовье в одном из частных домовладений. 22 минуты потребовалось им на ликвидацию огня. В ходе тушения огнеборцы нашли внутри помещения тело мужчины.

«Со слов соседей, мужчина проживал в доме один, ни с кем не общался, много курил. Вероятнее всего причиной пожара и послужила неосторожность при курении», — отметили в управлении.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Одиноким жителям рекомендовано установить в домах автономные пожарные извещатели.