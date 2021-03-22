22 марта 2021 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 09:58 — REGNUM Папа Римский Франциск вновь призвал к прекращению насилия в Мьянме, которая спустя полтора месяца после военного переворота оказалась в тисках репрессий, унесших не менее 150 человеческих жизней, передает Vatican News (Ватикан). Диалог должен возобладать над жестокостью, а гармония — над разногласиями; международное сообщество призвано оказать необходимую помощь, чтобы чаяния народа Мьянмы не были задушены насилием. На общей аудиенции 17 марта понтифик напомнил о ярком образе, облетевшем весь мир: католическая монахиня Энн-Роуз Ну Таунг стоит на коленях перед полицейскими, вознося руки в мольбе о спасении молодых участников мирных демонстраций, проходивших в городе Мьичина в поддержку демократии. «Еще раз с великой грустью я чувствую настоятельную необходимость упомянуть о драматической ситуации в Мьянме, где множество людей — особенно молодежь — погибают, чтобы дать надежду своей стране, — заявил папа. — Я тоже встаю на колени на улицах Мьянмы и говорю: «Да прекратится насилие». Я тоже возношу руки и говорю: «Пусть преобладает диалог. Кровь ничего не решает. Да восторжествует диалог».

Новости Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия), комментируя столкновение между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, предлагает выйти за пределы риторики и взглянуть на факты. Обращаясь к известному интервью Байдена американскому телеканалу ABC, издание обращает внимание на ту его часть, где американский президент заявляет, что «есть места, где в наших общих интересах работать вместе», и ссылается на возобновление договора СНВ-3. Байден и Путин знают друг друга, они не любят друг друга, но они знают, что им придется работать вместе «в интересах человечества», а не только для США и России, продолжает портал. Официальный отзыв посла России в США в Москву в ответ на интервью был обязанностью, равно как и иронические комментарии Путина по поводу здоровья Байдена. В резких антироссийских высказываниях Байдена нет ничего нового, но теперь аудитория слушателей этих посланий расширилась за счет американцев, заинтересованных в том, чтобы их президент выступал поборником либеральных ценностей, и сторонников Путина, который продолжает демонстрировать себя лидером консервативного, христианского и антизападного мира. Москва по-прежнему остается грозным противником, в том числе потому, что она инвестировала в области, в которых Вашингтон не может похвастаться лидерством: кибербезопасность, модернизация ядерного арсенала, добрососедские отношения с Китаем. Белый дом объявил, что в ближайшие недели перейдет к жестким санкциям, однако реальность отношений между двумя странами хорошо объяснила пресс-секретарь президента США Джен Псаки, которая сказала журналистам на пресс-конференции: «Президент Байден и президент Путин, безусловно, имеют разные точки зрения на свои страны и на то, как решать проблемы их взаимодействия с миром, но они согласны с тем, что мы должны искать пути совместной работы».

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде Kremlin.ru

Сирия столкнулась с экстремальным голодом, пишет The Tablet (Лондон, Великобритания). Иезуитская служба по делам беженцев (JRS) сообщила о «чрезвычайном кризисе» в Сирии, где 60% населения находится под угрозой голода. JRS вместе с католической благотворительной организацией Entreculturas выпустила заявление, в котором говорится, что ситуация достигла крайней точки. Сирийская валюта обесценилась до невиданного в истории уровня, а цены на продовольствие и другие предметы первой необходимости выросли более чем на 200%. Более полумиллиона детей в возрасте до пяти лет страдают от хронического недоедания. Санкции, введенные международным сообществом, ухудшили экономическую ситуацию и нанесли ущерб наиболее уязвимым слоям населения. Еще более тревожно, что проблемы не ограничиваются Сирией: соседние страны сталкиваются с аналогичными проблемами, которые ослабляют их способность поддерживать собственных граждан и беженцев. Ливан сталкивается с столь же резкой девальвацией валюты и экономическим коллапсом. 50% ливанцев живут за чертой бедности, 89% сирийцев в Ливане пребывают в крайней нищете. JRS призвала страны прекратить насильственную депортацию сирийских беженцев, а также удовлетворить их серьезные и неотложные нужды, уделяя особое внимание качественному образованию детей.

Государственное рекламное агентство Турции выделило квоты для газет, принадлежащих меньшинствам, информирует Agenzia Fides (Ватикан). По сведениям стамбульской армянской газеты Agos, издания меньшинств должны получить гарантированную рекламу в размере не менее 350 000 турецких лир (около 40 тысяч евро). При этом отмечается, что в прошлом году Государственное рекламное агентство Турции не принимало никаких решений относительно доли рекламных объявлений, которые должна были зарезервировать для газет меньшинств.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследует прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН), рассказывает La Croix (Париж, Франция). Турецкий парламент лишил депутатского статуса члена ДПН Омера Фарука Гергерлиоглу за «террористическую пропаганду». Сегодня это блестящая демонстрация того, что может произойти с прокурдской партией в ближайшие месяцы. Генеральный прокурор Верховного кассационного суда возбудил дело против ДПН в Конституционном суде с целью добиться ее роспуска. В обвинительном заключении говорится, что партия является «витриной Рабочей партии Курдистана», вооруженной группой, которую Анкара и ее западные союзники считают террористической организацией. «Мы осуждаем этот политический путч, — сказала депутат Зюлейха Гюлюм. — Нас не застали врасплох. Это всего лишь еще один шаг в процессе, который начался давным-давно с тюремного заключения сопредседателей партий, увольнения мэров, бесчисленных судебных преследований наших активистов». ДПН, имея 55 депутатов в парламенте, является второй по силе оппозиционной партией, но сегодня она рискует разделить судьбу, неизменно предназначенную прокурдским политическим движениям. Перспективы роспуска Демократической партии народов беспокоят Брюссель накануне запланированного на 25−26 марта саммита, посвященного состоянию отношений между ЕС и Анкарой. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас осудил «вызов верховенству закона» в Турции. Вашингтон также предостерег Анкару от запрета ДПН, что «подорвет» демократию.

Зюлейха Гюлюм facebook.com/GulumZuleyha

Халдейский католический патриарх Луис Рафаэль Сако хочет отделения Церкви от государства в Ираке, сообщает KATHPRESS (Вена, Австрия). Он выразил надежду на то, что в стране появится Конституция с равными гражданскими правами, справедливостью и законами для всех людей. Сако считает «больным и бесплодным» разделение гражданства на несколько сортов. Если Ирак хочет развиваться, он должен учиться у Запада и других стран Ближнего Востока, которые ввели светскую систему и разделение религии и государства. Патриарх нашел слова похвалы для властей Иракского Курдистана, где нет различий между группами населения и где царит стабильность и безопасность. Иракский Курдистан играет «новаторскую роль», отметил он.

Церковь в Азии холодно относится к христианско-мусульманской дружбе, утверждает UCA News (Гонконг, Китай). В Индонезии, Индии, Пакистане и Бангладеш, где проживает половина из 1,8 миллиарда мусульман мира, борьба за господство между христианским Западом и мусульманскими правителями привела к тому, что в течение предыдущих столетий две культуры разошлись. В наше время не были предприняты какие-либо серьезные усилия, чтобы исправить их отношения, кроме нескольких спорадических и символических жестов. Португальские, испанские, голландские и британские войска лишали многих мусульманских правителей их корон, а спонсируемые Ватиканом миссионеры рисовали перед своими новыми рекрутами в Азии видение ислама как искаженной версии Священной книги. Мусульманская архитектура во многих городах сменилась европейским градостроительным стилем с преобладанием церквей и монастырей. Августинцы, доминиканцы, францисканцы и иезуиты проповедовали, чтобы убедить местное население в превосходстве западной религии. В наши дни вторжение США в Ирак и Афганистан привело к противостоянию, напоминающему средневековую войну мусульман и христиан. Поскольку Ватикан прилагает усилия для установления диалога с мусульманами во всем мире, ему необходимо сосредоточить внимание на Южной и Юго-Восточной Азии, в истории которых трудно найти примеры мусульманско-христианского братства.

После того как белый бандит в Атланте убил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения, несколько епископов выступили с заявлениями, осуждающими насилие в отношении американцев азиатского происхождения, передает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). «Мы знаем, что представители азиатского сообщества оказались объектом речей ненависти и действий агрессии в прошлом году», — говорится в заявлении архиепископа Атланты Грегори Хартмайера. Преступления против азиатов на почве ненависти выросли на 149% в 16 крупнейших городах страны в 2020 году, в то время как общее число преступлений на почве ненависти сократилось на 7%. Чикагский кардинал Блейз Купич назвал рост преступлений против азиатов на почве ненависти «невыносимым». Епископ Марк Бреннан из Уилинг-Чарльстона увидел в насилии в отношении американцев азиатского происхождения связь с историей предвзятой политики США в отношении азиатов, включая Акт об исключении китайцев и интернирование японцев во время Второй мировой войны.

Президент Института Ordo Iuris Ежи Квасьневский в интервью Polonia Christiana (Краков, Польша) заявил, что в Польше нужно положить конец идеологическому неоколониализму Запада. Он напомнил о резолюции Европейского парламента, объявляющей Европу «зоной ЛГБТ-свободы». Квасьневский отметил, что постановления Европарламента не являются нормативными актами, однако многие европейские политики не подозревают об этом. Резолюция сама по себе предельно короткая, в ней всего несколько слов. Ключевые элементы находятся в преамбуле, в ней много лжи и манипуляций, например, будто бы в Польше есть зоны, «свободные от ЛГБТ». Если неоколониальное давление западных государств на Центральную Европу продолжится, сотрудничество в рамках ЕС будет просто невозможным, заключил президент Ordo Iuris.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что европейская идеология носит принципиально антирелигиозный характер, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Процессы, происходящие в настоящее время в европейском обществе, вызывают большую озабоченность, а той Европы, которой Россия пыталась держаться в 1990-е годы, сегодня больше не существует. Такое мнение митрополит Иларион высказал в эфире телепрограммы «Церковь и мир». Он указал, что в некоторых отношениях гендерная идеология — это идеология лжи, на которой сейчас выросла вся индустрия смены пола, пропаганда в СМИ и система дискриминации оппонентов, которая становится все более и более агрессивной. Иларион указал на «культуру отмены» — один из механизмов такого рода дискриминации, когда оппоненты исключаются из обсуждения. Он назвал ситуацию с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который в конечном итоге был исключен из общественной дискуссии, что не позволило ему выражать свои взгляды в СМИ и социальных сетях, одним из самых громких примеров. Митрополит сравнил нынешнюю ситуацию с темным видением «1984» Джорджа Оруэлла. Нечто подобное происходит сегодня на Западе, заметил Иларион, то, что преподносится как культура толерантности, теперь становится системой очень жесткой дискриминации людей, придерживающихся традиционных ценностей, в том числе религиозных.

Митрополит Иларион Kremlin.ru

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».