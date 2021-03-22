Москва, , 08:15 — REGNUM Новые антироссийские санкции Соединённых Штатов лишь ускорят и интенсифицируют процессы импортозамещения в отечественных технологических цепочках, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров.

По его словам, средства которыми платили за импорт, останутся внутри страны, деньги пойдут на развитие новых технологий, производств и зарплаты сотрудников.

Бочаров в беседе с РБК напомнил, что давление на Россию началось не 2 марта, эта политика велась и против СССР, однако страна развивалась.

Как передавало ИА REGNUM, в середине марта министерство торговли США объявило о расширении экспортных ограничений в отношении России из-за ситуации с блогером Навальным, обвинив российские власти в «применении химического или биологического оружия против собственных граждан».

Кроме этого, Госдепартамент США включил Россию в список стран, в отношении которых действует полный запрет на экспорт и импорт оружия.

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