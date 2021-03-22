Москва, , 08:16 — REGNUM В понедельник, 22 марта, в столице России ожидается облачная погода, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом 22 марта сообщает Гидрометцентр РФ.

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Кроме того, в городе ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, также местами возможна гололедица.

Ветер в Москве юго-западный будет дуть со скоростью 6−11 м/с, отдельные порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве с 24 марта ожидается небольшое потепление до +7 °C.