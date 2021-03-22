Тюкалинск, Омская область, , 08:14 — REGNUM Житель Тюкалинского района Омской области, работающий охранником в кафе, задержан по подозрению в убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в областном следственном управлении СКР.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждено по факту смерти в больнице от огнестрельного ранения 49-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан охранник кафе.

По версии следствия, 20 марта около кафе по трассе Омск — Тюмень ранее судимый 48-летний охранник в ходе конфликта выстрелил из охотничьего ружья в голову мужчине. По данным ведомства, мужчина был пьян. Сначала он поссорился с персоналом кафе, требуя позвать директора, а затем похитил продукты и спиртное в соседнем вагончике, где находились охранники.

Изъяты патроны и незарегистрированное гладкоствольное ружьё. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов и бандитизм. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, В Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в вооруженном нападении на силовиков.

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