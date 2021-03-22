Бакал, Челябинская область, , 08:14 — REGNUM В Бакале Челябинской области собираются модернизировать систему теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Глава области Алексей Текслер признал, что несмотря на введение ранее четырёх блочно-модульных котельных проблемы с теплоснабжением остаются. В частности, сети нуждаются в замене. На модернизацию системы в 2021 году из областного бюджета направят 10 млн рублей.

Кроме того, предстоит выполнить капитальный ремонт водопровода, добавили в пресс-службе главы региона. Как сообщало ИА REGNUM, зимой в ряде территорий Челябинской области отмечались аварии на коммунальных сетях. Доходило даже до того, что люди оставались без отопления в сильные морозы.