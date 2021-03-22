Иркутск, , 08:13 — REGNUM В Приангарье выявили новый штамм SARS-CoV-2. Как сообщает ГТРК «Чита», его привёз турист, повывавший в ЮАР. В противочумном институте уже подтвердили, что это действительно южноафриканская разновидность вируса.

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Как пояснили специалисты, этот вирус из Занзибара быстрее репродуцируется в клетки. А это может утяжелить заболевание и способствовать более быстрому заражению других людей. Известно, что заболевший пациент — 40-летний мужчина. Говоря о его состоянии, главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев пояснил, что речь идет о средней тяжести течения заболевания.

«Нарастала дыхательная недостаточность. Кроме того, у данного пациента не соответствовала та клиника, которая характерна при новой коронавирусной инфекции», — пояснил Хабудаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 марта, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 59 662 человека (+184 за сутки).

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