Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Группа геймеров The Hidden Palace, члены которой позиционируют себя в качестве хранителей истории видеоигр, выложила в сеть более 700 неизданных демоверсий и прототипов игр для консоли PlayStation 2. Об этом 22 марта сообщил портал Game Rant.

Команда проекта провела 20 марта 2021 года шестичасовую трансляцию на своём Twitch-канале, в рамках которой рассказала о 752 играх, которые в итоге так и не вышли на второй консоли Sony. Члены The Hidden Palace, в частности, показали демоверсии и ранние сборки таких игр как God of War 2, Crash Bandicoot: The Wrath of Cortex, Legacy of Kain: Soul Reaver 2 и других.

Они заявили, что на создание набора объёмом 900 гигабайт у них ушло около года и отметили, что игры им в том числе предоставили разработчики и коллекционеры, однако основную часть «титанических усилий» по их сохранению для истории предпринял один человек.

Напомним, игровая консоль PlayStation 2 поступила в продажу 4 марта 2000 года. PlayStation 3 пришла ей на смену примерно в ноябре 2006-го.

